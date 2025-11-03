AcasăCOPIISanatate copii
Ce suplimente pentru copii să administrezi în sezonul rece: vitamine și minerale pentru protecție maximă

Pentru orice părinte, sănătatea copiilor este o preocupare majoră, mai ales în lunile reci, când răcelile și gripa circulă frecvent. De multe ori apare întrebarea „ce suplimente ar trebui să-i dau copilului în sezonul rece?”, îndeosebi dacă alimentația nu reușește să acopere toate nevoile nutriționale. În continuare, îți vom prezenta care sunt vitaminele și mineralele potrivite pentru această perioadă, cum să le alegi în siguranță și ce riscuri să eviți, astfel încât să-i oferi copilului tău o protecție adaptată nevoilor sale!

De ce poate fi necesară suplimentarea la copii în sezonul rece?

În timpul iernii, ziua scurtă și frigul reduc timpul petrecut afară, ceea ce influențează nivelul de vitamina D sintetizat în piele. De asemenea, aportul de legume și fructe proaspete scade, iar acest lucru poate duce la un deficit de vitamine și minerale. Uneori, un regim alimentar bogat și variat acoperă aceste nevoi, însă nu toți copiii acceptă o astfel de alimentație sau au acces la o gamă largă de alimente.

Suplimentele pentru imunitate la copii devin o opțiune atunci când apar carențe sau alimentația nu furnizează cantități suficiente de nutrienți [1]. Discută întotdeauna cu medicul pediatru înainte de a începe suplimentarea, mai ales dacă ai un copil cu alergii, afecțiuni cronice sau sensibilități alimentare!

Vitamine utile pentru copii în sezonul rece

Copiii au nevoie de nutrienți diferiți în funcție de vârstă, stil de viață și starea generală de sănătate. Iată câteva vitamine care pot deveni prioritare în sezonul rece:

Vitamina D

Această vitamină susține imunitatea și ajută la dezvoltarea osoasă. Organismul o produce mai puțin iarna, din cauza expunerii reduse la soare. De exemplu, mulți specialiști recomandă 400 UI pe zi pentru sugari, iar pentru copiii mai mari, între 600 și 800 UI pe zi. Dacă peștele gras și ouăle apar rar în meniu, ia în calcul suplimentele, dar ține cont de indicațiile medicului.

Vitamina C

Vitamina C participă la apărarea organismului și poate scurta durata răcelilor ușoare. Citricele, ardeiul gras și broccoli oferă surse naturale, însă uneori suplimentarea devine necesară în perioadele cu expunere crescută la virusuri. Exemple de suplimente: siropuri sau jeleuri pentru copii, adaptate vârstei, cu o doză zilnică între 25-75 mg.

Vitamina A

Aceasta susține sănătatea pielii și a ochilor și joacă un rol important în mecanismele de apărare ale corpului. Sursele naturale includ morcovii, dovleacul și ficatul. Medicul recomandă suplimentarea doar la nevoie, mai ales în cazul tulburărilor digestive sau al alimentației restrictive.

Vitamina K

Vitamina K contribuie la coagularea sângelui și menținerea oaselor sănătoase. Pentru cei mai mulți copii, o dietă normală asigură suficiente cantități, astfel încât suplimentarea nu este necesară decât în situații speciale, sub monitorizare medicală [2][3]. 

Minerale care pot sprijini sistemul imunitar al copiilor

Mineralele completează acțiunea vitaminelor și merită aduse în discuție, mai ales iarna, când organismul copilului devine mai vulnerabil la infecții:

Zincul

Zincul susține buna funcționare a sistemului imun și poate scurta răceala dacă îl administrezi imediat după debutul simptomelor. Sursele alimentare principale sunt carnea slabă, ouăle și nucile. Suplimentele create pentru copii conțin de regulă 3-10 mg pe zi, în funcție de vârstă.

Seleniul

Acest mineral ajută la reducerea stresului oxidativ și la susținerea răspunsului imun. El se găsește în nucile braziliene, pește și cereale integrale. Deficitul apare rar, dar poate necesita suplimentare pe fondul efortului fizic crescut sau al stresului.

Calciul

Calciul nu ajută doar la formarea oaselor, ci și la funcționarea sistemului imun. Dacă lactatele, verdețurile sau ouăle lipsesc din dietă, discută cu medicul despre suplimente potrivite, mai ales dacă cel mic are intoleranță la lactoză sau alte restricții alimentare [3].

Cum alegi și administrezi suplimentele la copii?

Pentru ca suplimentarea să fie eficientă și sigură, ține cont de câteva detalii practice:

  • 1. Alege produse conform vârstei copilului. Prospectul indică dozele corecte;
  • 2. Optează pentru forme ușor de administrat: jeleuri, siropuri, picături sau comprimate masticabile;
  • 3. Nu depăși doza recomandată și evită să administrezi suplimentele fără sfatul medicului;
  • 4. Fii atent la semne de supradozare: greață, dureri de cap, iritații sau reacții neobișnuite;
  • 5. Citește lista de ingrediente și observă dacă există potențiali alergeni.

Precauții și consult medical înainte de suplimentare

Administrarea necontrolată de suplimente poate produce dezechilibre sau reacții adverse. Vitaminele liposolubile (A, D, E, K) se pot acumula în organism, ceea ce duce la disconfort sau chiar probleme de sănătate la doze mari. Copiii prematuri, cei cu tulburări digestive, alergii sau cu boli cronice trebuie evaluați individual de către medic.

Semnele care pot indica lipsa unor vitamine sau minerale includ: oboseală accentuată, piele palidă, căderea părului sau probleme de creștere. Consultă un specialist dacă apar modificări de acest tip [2][3][4].

Suplimentele ajută la întărirea imunității copiilor în lunile cu risc crescut de răceală, dar nu înlocuiesc o dietă corectă. Acest articol are un rol strict informativ. Pentru mai multe detalii referitoare la alegerea și administrarea suplimentelor alimentare pentru copii, adresează-te medicului sau farmacistului!

Surse de informare:

[1] Albert, Michael. “Winter Illness Guide.” Johns Hopkins Medicine, 2020, www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/winter-illness-guide. Accesat în data de 22 Sept 2025.

‌[2] “The Best Vitamins for Children in Winter.” Childhealthy, 9 Dec. 2022, childhealthy.co.uk/the-best-vitamins-for-children-in-winter/. Accesat în data de 22 Sept 2025.

‌[3] “Vitamins for Children.” Nhs.uk, Dec. 2020, www.nhs.uk/baby/weaning-and-feeding/vitamins-for-children/. Accesat în data de 22 Sept 2025.

‌[4] “Important Minerals for Your Child (and How to Help Them Get Enough).” Brauer , 24 Mar. 2025, brauer.com.au/blogs/health-library/important-minerals-for-your-child-and-how-to-help-them-get-enough. Accesat în data de 22 Sept 2025.

