AcasăBEBELUSI
BEBELUSISpecialist bebelusi

Displazia de șold la bebeluși: cum se depistează precoce?

by Redactia Bebelu

Sănătatea șoldurilor în primele luni de viață aduce multe întrebări pentru părinți. Displazia de șold la bebeluși, deși des întâlnită, poate rămâne fără semne evidente o perioadă destul de lungă. O abordare preventivă și identificarea rapidă a problemelor ajută la dezvoltarea normală a copilului și reduce riscul unor complicații care pot apărea mai târziu.

În acest ghid vei descoperi care sunt principalele manifestări ale displaziei de șold, ce factori de risc să urmărești și cum poți avea grijă ca micuțul tău să beneficieze de cele mai bune soluții de evaluare și tratament.

Ce înseamnă displazia de șold la bebeluși?

Articulația șoldului se formează din conexiunea dintre acetabul (o cavitate mică din osul bazinului) și capul femurului. La bebeluși, această conexiune nu întotdeauna se dezvoltă corect. Când articulația nu este stabilă, șoldul poate ieși parțial sau total din poziție. Dacă medicul descoperă această problemă din timp, vei putea evita proceduri medicale complicate mai târziu.

De exemplu, unii nou-născuți prezintă displazie ușoară ce poate evolua spre normalitate cu o poziționare corectă a picioarelor și fără alte intervenții, însă, fără monitorizare, există riscul apariției complicațiilor. Pentru o diagnosticare precoce, programează-te la un ortoped pediatru în București pentru testul de screening a displaziei de șold. 

Ce factori cresc riscul de displazie la bebeluși?

Anumite situații cresc probabilitatea displaziei. Iată ce aspecte iau în calcul medicii:

  • Istoric familial de displazie de șold
  • Poziție pelviană la naștere (copilul se naște cu capul în sus)
  • Fetițele se confruntă mai des cu această problemă decât băieții
  • Bebelușii cu greutate mai mare și bebelușii care reprezintă prima naștere a mamei
  • Unele afecțiuni asociate sau factori hormonali specifici

Dacă bebelușul tău intră într-una dintre aceste categorii, discută cu medicul pediatru despre monitorizare suplimentară.

Semne și simptome: ce poți observa acasă

Unii părinți observă semne precum:

  • pliurile pielii de pe coapse sau fese nu sunt simetrice pe ambele părți;
  • un picior pare mai scurt;
  • mișcarea picioarelor se face mai greu sau simți că ceva „face clic”.

În general, bebelușul nu manifestă durere, ceea ce face observațiile atente ale părinților foarte importante. O diferență clară de mobilitate sau simetrie cere evaluare medicală.

Pași pentru depistarea precoce a displaziei de șold

Vizite regulate la pediatru


Programează-ți vizite periodice pentru controlul de rutină. Medicul efectuează teste simple, cum sunt manevrele Ortolani și Barlow, ca să verifice stabilitatea șoldului.

Ecografie de șold între 4-6 săptămâni


Ecografia Graf trebuie efectuată tuturor bebelușilor cu factori de risc sau simptome. Această investigație nu implică durere sau radiații și durează aproximativ 20 de minute. Rezultatul oferă informații clare privind structura șoldului. De exemplu, dacă la ecografie vezi o dezvoltare normală, probabil nu vei avea nevoie de alte proceduri. Dacă în familie a existat displazie sau bebelușul a stat în poziție pelviană, medicul va recomanda ecografia chiar dacă nu vezi semne clinice.

Radiografie la peste 6 luni


După ce capul femurului începe să se osifice (de obicei după vârsta de 6 luni), medicul poate solicita o radiografie dacă suspectează o problemă. Investigarea ajută la stabilirea corectă a diagnosticului.

Consult ortopedic de specialitate


Când observi semne descrise mai sus sau pediatrul sugerează un control suplimentar, programează un consult de Ortopedie Pediatrică. Doar specialistul stabilește diagnosticul și recomandă pașii potriviți pentru tratament.

De ce sunt importante screening-ul și evaluarea specializată?

Screening-ul ar trebui efectuat pentru toți nou-născuții și reduce complicațiile care pot apărea din lipsa tratamentului. Dacă medicul identifică displazia înainte de împlinirea vârstei de un an, tratamente relativ simple, ca ortezele sau kinetoterapia, pot aduce rezultate foarte bune. Dacă nu îi acorzi atenție din timp, copilul riscă să dezvolte dificultăți de mers sau alte complicații ortopedice.

Tratament și riscuri dacă nu intervii la timp

Specialiștii recomandă orteze sau proceduri non-invazive pentru majoritatea cazurilor depistate la timp, cu rezultate bune observate în practică. Dacă nu se intervine, displazia poate duce la luxație definitivă, deformări sau incapacitate funcțională. Orice decizie legată de tratament trebuie stabilită împreună cu medicul ortoped.

Recomandări practice pentru părinți

Urmărește cu atenție modul în care copilul își mișcă picioarele și compară periodic simetria pliurilor pielii. Poziționează corect bebelușul, evită înfășatul strâns și menține un program regulat de consultații. Dacă ai nelămuriri, solicită mereu o opinie avizată.

Articolul de față are scop informativ și nu ține loc de consultație medicală. Pentru orice dubii, discută direct cu medicul pediatru sau ortoped, fără a încerca autodiagnosticarea sau automedicația. Asigură-te că respecți indicațiile specialiștilor și mergi la controale preventive pentru o dezvoltare sănătoasă a copilului. 

Surse: 

1. https://centrokinetic.ro/servicii/imagistica/ecografie-sold 

2. https://centrokinetic.ro/fiziokinetoterapia-explicata/totul-despre-recuperare/displazie-sold-cauze-tratament 

Articolul precedent
Ce suplimente pentru copii să administrezi în sezonul rece: vitamine și minerale pentru protecție maximă
Redactia Bebelu
Redactia Bebelu
Bebelu.ro s-a născut din plăcerea autorilor ei de a scrie, din plăcerea graficienilor ei de a desena şi de a realiza cel mai complex proiect în segmentul de creştere şi îngrijire a copilului. Bebelu este o plaformă online pentru părinţi şi copii şi pentru cei care ar dori să redevină copii. Ne propunem să încântăm vizitatorii, să-i fascinăm, să-i surprindem şi să-i reţinem în mrejele paginilor noastre.​ Publicația Bebelu a apărut în anul 2014, pentru a oferi unor oameni capabili dintr-o ţară frumoasă posibilitatea de a-şi demonstra talentele, a-şi oferi serviciile, echipa colaborând în acelaşi timp cu 16 specialişti în domeniile de maxim interes, astfel că aici veţi identifica o serie întreagă de recomandări şi informaţii foarte bine structurate, aşa încât să obtineţi ceea ce vă doriţi – o informaţie corectă, clară şi sigură. În cele 84 de secțuni vă stârnim, lună de lună, curiozitatea, fie că sunteţi animaţi de dorinţa de a avea un copil, fie deja aţi împărtăşit bucuria primelor clipe, obişnuindu-vă cu interviuri, articole şi recomandări avizate. Cititorii Bebelu.ro vor afla sfaturi, practici eficiente, vor deveni parte a unor experienţe de viaţă trăite de mămici, vor fi puşi la curent cu cele mai noi măsuri legislative care să le asigure siguranţa şi stabilitatea familiei. Cititorii se vor bucura să afle despre povestea frumoasă de viață a unei mămici celebre – Elena Băsescu, într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Bebelu,vor fi puşi în temă cu ultimele tendinţe în materie de frumuseţe, diete şi modă parcurgând atent şi rubricile permanente începând cu: Rubrici: PĂRINŢI CELEBRI – Cele mai cunoscute personalităţi mondene vor fi alături de tine pentru a te îndruma, oferindu-ţi un sfat din experienţa lor de părinte. SARCINA ŞI NAŞTEREA – este un capitol destinat celor 9 luni de viaţă intrauterină. Vor fi prezentate informaţii referitoare la simptomatologia primelor zile de sarcină, evoluţia fătului pe parcursul celor nouă luni, analize necesare, alimentaţie, sănătate, pregătire pentru naştere. Tot aici puteti găsi informaţii preţioase dedicate naşterii şi recuperării postpartum. BEBELUŞUL ÎN PRIMUL ANIŞOR – este un capitol destinat îngrijirii sugarului. Alăptarea, scorul Apgar, îngrijirea bontului ombilical, prima băiţă, diversificarea sunt doar câteva dintre cele mai captivante subcategorii. COPILUL 1-6 ANI – este un capitol dedicat creşterii şi îngrijirii copilului din primul an şi până la vârsta şcolară. Mămicile vor reuşi să afle cum anume să se descurce cu propriul copil, cum să îl îngrijească în aşa fel încât să crească perfect sănătos. EDUCAŢIE – este un capitol captivant în care poţi afla cum să îţi educi copilul în aşa fel încât să poţi obţine performanţe şcolare sigure. FAMILIA – este un capitol destinat vieţii de familie ce conţine o serie întreagă de sfaturi eficiente. COPII TALENTAŢI – este un capitol fascinant dedicat copiilor valoroși ai țării. ÎNVAŢĂ SĂ PREVII! –sunt prezentate soluţii de prevenire a anumitor probleme de sănătate ce pot afecta atât viaţa copiilor, cât şi pe cea a părinţilor.

Related Posts

Comentarii

Articole recente

Categorii Populare

Bebelu.ro s-a născut din plăcerea autorilor ei de a realiza cel mai complex proiect în segmentul de creştere şi îngrijire a copilulului. Fie că sunteţi animaţi de dorinţa de a avea un copil, fie deja aţi împărtăşit bucuria aceasta, veți găsi aici interviuri, articole şi recomandări avizate.

Articole Populare

Categorii Populare

Newsletter

Copyright © 2023 Bebelu.ro | Toate drepturile rezervate.