Displazia de șold la bebeluși: cum se depistează precoce?

Sănătatea șoldurilor în primele luni de viață aduce multe întrebări pentru părinți. Displazia de șold la bebeluși, deși des întâlnită, poate rămâne fără semne evidente o perioadă destul de lungă. O abordare preventivă și identificarea rapidă a problemelor ajută la dezvoltarea normală a copilului și reduce riscul unor complicații care pot apărea mai târziu.

În acest ghid vei descoperi care sunt principalele manifestări ale displaziei de șold, ce factori de risc să urmărești și cum poți avea grijă ca micuțul tău să beneficieze de cele mai bune soluții de evaluare și tratament.

Ce înseamnă displazia de șold la bebeluși?

Articulația șoldului se formează din conexiunea dintre acetabul (o cavitate mică din osul bazinului) și capul femurului. La bebeluși, această conexiune nu întotdeauna se dezvoltă corect. Când articulația nu este stabilă, șoldul poate ieși parțial sau total din poziție. Dacă medicul descoperă această problemă din timp, vei putea evita proceduri medicale complicate mai târziu.

De exemplu, unii nou-născuți prezintă displazie ușoară ce poate evolua spre normalitate cu o poziționare corectă a picioarelor și fără alte intervenții, însă, fără monitorizare, există riscul apariției complicațiilor. Pentru o diagnosticare precoce, programează-te la un ortoped pediatru în București pentru testul de screening a displaziei de șold.

Ce factori cresc riscul de displazie la bebeluși?

Anumite situații cresc probabilitatea displaziei. Iată ce aspecte iau în calcul medicii:

Istoric familial de displazie de șold

Poziție pelviană la naștere (copilul se naște cu capul în sus)

Fetițele se confruntă mai des cu această problemă decât băieții

Bebelușii cu greutate mai mare și bebelușii care reprezintă prima naștere a mamei

Unele afecțiuni asociate sau factori hormonali specifici

Dacă bebelușul tău intră într-una dintre aceste categorii, discută cu medicul pediatru despre monitorizare suplimentară.

Semne și simptome: ce poți observa acasă

Unii părinți observă semne precum:

pliurile pielii de pe coapse sau fese nu sunt simetrice pe ambele părți;

un picior pare mai scurt;

mișcarea picioarelor se face mai greu sau simți că ceva „face clic”.

În general, bebelușul nu manifestă durere, ceea ce face observațiile atente ale părinților foarte importante. O diferență clară de mobilitate sau simetrie cere evaluare medicală.

Pași pentru depistarea precoce a displaziei de șold

Vizite regulate la pediatru



Programează-ți vizite periodice pentru controlul de rutină. Medicul efectuează teste simple, cum sunt manevrele Ortolani și Barlow, ca să verifice stabilitatea șoldului.

Ecografie de șold între 4-6 săptămâni



Ecografia Graf trebuie efectuată tuturor bebelușilor cu factori de risc sau simptome. Această investigație nu implică durere sau radiații și durează aproximativ 20 de minute. Rezultatul oferă informații clare privind structura șoldului. De exemplu, dacă la ecografie vezi o dezvoltare normală, probabil nu vei avea nevoie de alte proceduri. Dacă în familie a existat displazie sau bebelușul a stat în poziție pelviană, medicul va recomanda ecografia chiar dacă nu vezi semne clinice.

Radiografie la peste 6 luni



După ce capul femurului începe să se osifice (de obicei după vârsta de 6 luni), medicul poate solicita o radiografie dacă suspectează o problemă. Investigarea ajută la stabilirea corectă a diagnosticului.

Consult ortopedic de specialitate



Când observi semne descrise mai sus sau pediatrul sugerează un control suplimentar, programează un consult de Ortopedie Pediatrică. Doar specialistul stabilește diagnosticul și recomandă pașii potriviți pentru tratament.

De ce sunt importante screening-ul și evaluarea specializată?

Screening-ul ar trebui efectuat pentru toți nou-născuții și reduce complicațiile care pot apărea din lipsa tratamentului. Dacă medicul identifică displazia înainte de împlinirea vârstei de un an, tratamente relativ simple, ca ortezele sau kinetoterapia, pot aduce rezultate foarte bune. Dacă nu îi acorzi atenție din timp, copilul riscă să dezvolte dificultăți de mers sau alte complicații ortopedice.

Tratament și riscuri dacă nu intervii la timp

Specialiștii recomandă orteze sau proceduri non-invazive pentru majoritatea cazurilor depistate la timp, cu rezultate bune observate în practică. Dacă nu se intervine, displazia poate duce la luxație definitivă, deformări sau incapacitate funcțională. Orice decizie legată de tratament trebuie stabilită împreună cu medicul ortoped.

Recomandări practice pentru părinți

Urmărește cu atenție modul în care copilul își mișcă picioarele și compară periodic simetria pliurilor pielii. Poziționează corect bebelușul, evită înfășatul strâns și menține un program regulat de consultații. Dacă ai nelămuriri, solicită mereu o opinie avizată.

Articolul de față are scop informativ și nu ține loc de consultație medicală. Pentru orice dubii, discută direct cu medicul pediatru sau ortoped, fără a încerca autodiagnosticarea sau automedicația. Asigură-te că respecți indicațiile specialiștilor și mergi la controale preventive pentru o dezvoltare sănătoasă a copilului.

Surse:

1. https://centrokinetic.ro/servicii/imagistica/ecografie-sold

2. https://centrokinetic.ro/fiziokinetoterapia-explicata/totul-despre-recuperare/displazie-sold-cauze-tratament