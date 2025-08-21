Hernia ombilicală la bebeluși: când trebuie intervenit? 

Multe familii observă la un moment dat o mică umflătură în dreptul buricului copilului, mai ales când acesta plânge sau face efort. Situația ridică adesea întrebări despre cât de gravă este această afecțiune și dacă e nevoie să mergi la medic. Hernia ombilicală la bebeluși are o frecvență destul de mare, iar în majoritatea cazurilor nu pune probleme. Voi explica în acest articol ce implică această situație, când trebuie să te îngrijorezi și când devine necesară o intervenție.

Ce este hernia ombilicală?

Hernia ombilicală înseamnă că o porțiune din intestine sau alt țesut abdominal „iese” sub piele printr-o zonă mai slabă din mușchii buricului. Vezi de obicei această umflătură când copilul plânge, tușește sau râde. Statistic, între 10% și 15% din copii dezvoltă această afecțiune, iar procentul este mai mare la prematuri sau la copii cu greutate mai mică la naștere. De multe ori nu provoacă durere sau disconfort, dar e bine să știi cât mai multe despre hernia ombilicală la cei mici pentru a ști când să te adresezi medicului.

De ce apare hernia ombilicală?

La naștere, cordonul ombilical trece prin zona buricului. După detașarea buricului, inelul muscular de acolo ar trebui să se închidă. Dacă acest proces nu se finalizează complet, apar șanse să se dezvolte o hernie. Prematurii, nou-născuții cu greutate scăzută sau copiii cu afecțiuni genetice, cum este sindromul Down, pot avea risc mai mare.

De exemplu, bebelușii care s-au născut înainte de termen au mușchii mai slabi în jurul buricului, ceea ce face mai probabilă apariția acestei probleme. La spitalul de pediatrie poți primi o evaluare completă și recomandări despre tratament, personalizate.

Simptome și semnale de alarmă

Cel mai adesea, părinții observă o umflătură moale, rotundă, care devine vizibilă când copilul se agită. În general, această masă dispare când micuțul se relaxează sau stă liniștit și, de obicei, nu cauzează durere. Totuși, monitorizează cu atenție zona și mergi la medic dacă vezi oricare dintre următoarele:

Umflătură tare, roșie sau violacee

Durere accentuată la atingere

Vărsături fără altă cauză evidentă

Copilul pare apatic sau are stare generală proastă

Aceste semne pot indica unele complicații (cum ar fi strangularea herniei), cazuri care impun consult medical rapid.

Diagnostic și supravegherea evoluției

Pediatrul sau chirurgul poate stabili rapid diagnosticul în urma unei examinări simple. Uneori, dacă aspectul nu este clar sau apar complicații, medicul poate recomanda o ecografie a abdomenului. Supraveghează cu atenție evoluția și, la fiecare control, adresează întrebări medicului despre schimbările observate.

Vindecare spontană sau operație?

Majoritatea cazurilor se rezolvă fără intervenții, până la vârsta de 3-5 ani. Dacă hernia nu crește și nu provoacă simptome severe, medicul doar va recomanda să o monitorizezi. Intervenția chirurgicală poate deveni necesară în situații precum:

Dimensiunea umflăturii depășește 1,5-2 cm

Persistența herniei după vârsta de 3-5 ani

Apar complicații sau simptome noi, cum ar fi cele menționate anterior

Operația se face printr-o incizie mică; recuperarea la copii decurge rapid, iar activitatea obișnuită se reia în scurt timp.

Mituri, prevenție și sfaturi utile pentru părinți

Nu încerca remedii acasă, precum lipirea unei monede sau folosirea plasturilor. Acestea pot produce infecții sau complicații suplimentare. Supraveghează atent zona buricului și adresează-te medicului la orice modificare sau dacă ai îndoieli. În cazul în care copilul manifestă simptome îngrijorătoare, mergi imediat cu el la medic. Bebelușii nu pot oferi detalii despre cum se simt sau ce îi doare, așadar trebuie să presupui o eventuală complicație și să ceri ajutor medical cât mai rapid.

Articolul are scop informativ și nu ține loc de consult medical. Cere sfatul specialistului și participă la controale regulate pentru a asigura sănătatea copilului. Nu recurge la automedicație și urmează întotdeauna recomandările medicului, pentru rezultate optime.

